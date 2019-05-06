Трамп поделился в Twitter призывом продлить его президентский срок на два года

Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter сообщением, написанным юристом Джерри Фалуэллом - младшим, в котором тот призвал продлить президентский срок Трампа на дополнительные два года в связи с продолжавшимся все это время расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, которое так и не выявило сговора его предвыборного штаба с Россией.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер также добавил собственный комментарий на эту же тему, однако в нем прямо не упомянул о подобном желании со своей стороны.

"Это была лучшая для Дональда Трампа неделя - никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия, TheNewYorkTimes признала, что Барак Обама на самом деле шпионил за его предвыборной кампанией, а экономика тем временем процветает. Теперь я за то, чтобы ущерб был возмещен - Трампу следует добавить еще два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено этой бесчестной и провалившейся попыткой государственного переворота", - говорится в сообщении руководителя Университета Либерти в штате Вирджиния Фалуэлла-младшего, которым поделился президент.

В своем комментарии Трамп фактически повторил те же аргументы, но намного более осторожно. "Несмотря на мой огромный успех как президента, в том числе, вероятно, лучшую экономическую ситуацию и самые успешные первые два года президентства в истории, они украли два года моего (нашего) президентства (из-за выдуманного сговора), и мы никогда не сможем вернуть их обратно. "Охота на ведьм" завершилась, но мы никогда не забудем. Сделаем Америку великой снова!" - написал президент США.