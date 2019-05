Трамп поделился в Twitter призывом продлить его президентский срок на два года

Дональд Трамп поделился на своей странице в Twitter сообщением, написанным юристом Джерри Фалуэллом - младшим, в котором тот призвал продлить президентский срок Трампа на дополнительные два года в связи с продолжавшимся все это время расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, которое так и не выявило сговора его предвыборного штаба с Россией.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, американский лидер также добавил собственный комментарий на эту же тему, однако в нем прямо не упомянул о подобном желании со своей стороны.

"Это была лучшая для Дональда Трампа неделя - никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия, TheNewYorkTimes признала, что Барак Обама на самом деле шпионил за его предвыборной кампанией, а экономика тем временем процветает. Теперь я за то, чтобы ущерб был возмещен - Трампу следует добавить еще два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено этой бесчестной и провалившейся попыткой государственного переворота", - говорится в сообщении руководителя Университета Либерти в штате Вирджиния Фалуэлла-младшего, которым поделился президент.

В своем комментарии Трамп фактически повторил те же аргументы, но намного более осторожно. "Несмотря на мой огромный успех как президента, в том числе, вероятно, лучшую экономическую ситуацию и самые успешные первые два года президентства в истории, они украли два года моего (нашего) президентства (из-за выдуманного сговора), и мы никогда не сможем вернуть их обратно. "Охота на ведьм" завершилась, но мы никогда не забудем. Сделаем Америку великой снова!" - написал президент США.

Despite the tremendous success that I have had as President, including perhaps the greatest ECONOMY and most successful first two years of any President in history, they have stollen two years of my (our) Presidency (Collusion Delusion) that we will never be able to get back.....