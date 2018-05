Трамп поддержал своего кандидата на пост главы ЦРУ Джину Хэспел

© Reuters

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп вступился за кандидата на пост директора ЦРУ Джину Хэспел, которая оказалась в центре скандала в связи с ее возможной причастностью к пыткам лиц, имеющих отношение к терроризму.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, слова поддержки Хэспел, которая является первым заместителем директора ЦРУ и сейчас исполняет обязанности его руководителя, глава государства написал в своем Twitter.

"Глубоко уважаемый мной кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хэспел стала объектом нападок, потому что придерживалась жесткой позиции по террористам, - написал Трамп. - Задумайтесь над этим, в эти очень опасные времена у нас есть самый компетентный кандидат, женщина, которую демократы хотят убрать, потому что она слишком жестка по отношению к терроризму". Он также пожелал Хэспел успешного утверждения на эту должность.

Трамп 13 марта объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майка Помпео. Одновременно он указал, что Помпео сменит Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем.

После этого газета The New York Times сообщила, что Хэспел в 2002 году надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме Абу Зубайда и Абдеррахима ан-Нашири, причем Абу Зубайда в течение месяца 83 раза подвергали пытке, имитирующей утопление, а также неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в сейфе в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. Хэспел к тому времени уже была переведена в центральный аппарат разведведомства в Лэнгли и, как подчеркнула The New York Times, ее подпись стояла на распоряжении об уничтожении всех видеозаписей пыток. Власти США впоследствии проводили уголовное расследование по факту уничтожения этих пленок, но никаких обвинений выдвинуто не было.