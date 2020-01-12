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Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси - ФОТО

​Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси, передает Report со ссылкой на РИА Новости

“Уже давно страдающим, но храбрым иранцам: Я стою с вами с самого начала своего президентства, и моя администрация продолжит стоять с вами. Мы следим за вашим протестом очень внимательно и вдохновлены вашей смелостью”, - написал Трамп на официальном языке Ирана.

По мнению президента США, власти Ирана должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты с мест протестов в стране:

“Не может быть ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета. Мир смотрит”, - написал он позднее.

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