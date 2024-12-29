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Трамп поддержал позицию Маска о выдаче виз для квалифицированных кадров

Трамп поддержал позицию Маска о выдаче виз для квалифицированных кадров Будущий президент США Дональд Трамп поддержал позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска о выдаче специальных американских виз для высококвалифицированных работников из других стран.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 02:36
Трамп поддержал позицию Маска о выдаче виз для квалифицированных кадров

Будущий президент США Дональд Трамп поддержал позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, миллиардера Илона Маска о выдаче специальных американских виз для высококвалифицированных работников из других стран.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Post (NYP).

"Мне всегда нравились визы, я всегда был за визы. Вот почему они у нас есть. Я был сторонником H-1B (рабочих виз для специалистов — ред.) - это отличная программа", — сказал он.

Маск заявлял, что программа виз H-1B имеет решающее значение для того, чтобы американские компании могли найти высококвалифицированную рабочую силу, подчеркнуло издание.

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Версия на азербайджанском языке Tramp peşəkarlar üçün vizaların verilməsi ilə bağlı Maskın mövqeyini dəstəkləyib

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