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Трамп подаст в суд на WSJ из-за публикации о письме Эпштейну

Трамп подаст в суд на WSJ из-за публикации о письме Эпштейну Президент США Дональд Трамп планирует
Другие страны
18 июля 2025 г. 06:55
Трамп подаст в суд на WSJ из-за публикации о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп планирует подать в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ), компанию NewsCorp и медиамагната Руперта Мердока из-за публикации о письме с поздравлением американскому финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в том, что он "поставлял" разным известным и богатым людям несовершеннолетних девушек.

Как передает Report, об этом глава Белого дома написал в публикации на своей странице в Truth Social.

Газета Wall Street Journal в статье под заголовком "Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скабрёзные письма в альбом на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа" утверждала, что этот альбом поздравлений, и в том числе письмо от девелопера Дональда Трампа собрала в начале 2003 года, перед 50-летием Эпштейна, его подруга Гислейн Максвелл.

Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы, признав ее виновной в том, что она вербовала для Эпштейна девочек-подростков.

Дональд Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что он не писал этого письма, и что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мёрдока и главного редактора Эмму Такер, чтобы они не публиковали это письмо, потому что оно является подделкой.

"Президент Трамп уже скоро подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp [корпорация Мёрдока] и мистера Мёрдока", - написал Трамп о себе в третьем лице.

Президент объясняет в своем посте, что если бы письмо действительно существовало, его бы давно, в те годы, когда расследовалось дело Эпштейна, опубликовали “полоумные левые радикалы”, как он называет своих политических оппонентов из Демократической партии.

Джеффри Эпштейн в 2019 году был найден мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда. По итогам расследования было объявлено, что он покончил с собой.

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Версия на азербайджанском языке Tramp "Wall Street Journal" nəşrini məhkəməyə verir

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