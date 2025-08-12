О нас

Трамп подаст иск против главы ФРС

Трамп подаст иск против главы ФРС Американский президент Дональд Трамп вновь обозвал отказывающегося снижать ключевую ставку главу ФРС Джерома Пауэлла "опоздавшим" и неудачником.
Другие страны
12 августа 2025 г. 18:21
Воодушевленный хорошими данными по инфляции в США (потребительские цены выросли в июле на 2,7% в годовом выражении, а не на 2,8%, как прогнозировали эксперты), американский президент Дональд Трамп вновь обозвал отказывающегося снижать ключевую ставку главу ФРС Джерома Пауэлла "опоздавшим" и неудачником. Он заявил также, что ущерб, который тот нанес американской экономике, неисчислим.

Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

Американский лидер потребовал от Пауэлла немедленно снизить ставку и заявил, что собирается судиться с ним из-за "ужасной и крайне некомпетентной работы" по управлению строительными работами, связанными со зданиями Федерального резерва.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставку. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его.

Версия на азербайджанском языке Tramp FED sədrini məhkəməyə verəcək
Версия на английском языке Trump to sue Federal Reserve chief

