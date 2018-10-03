Трамп почти выбыл из рейтинга 400 богатейших людей США

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Состояние президента США Дональда Трампа упало до 3,1 миллиарда долларов, и в результате он опустился на 138 строчек в рейтинге 400 богатейших людей США по версии Forbes 400, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Еще в 2015 году состояние Трампа оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Таким образом, за это время он потерял более одного миллиарда долларов.

Полный рейтинг Forbes 400 будет опубликован сегодня. В аналогичном рейтинге 2017 года Трамп занимал 248-е место.

Среди причин, которые приводят к снижению благосостояния Трампа, издание Forbes отмечает совокупность политических и бизнес-факторов. В частности, отмечается негатив в прессе в отношении президента. Кроме того, по данным издания, под давлением оказались инвестиции Трампа в коммерческую недвижимость.

"Как бы Дональд Трамп ни старался, а он определенно старается, он не становится богаче от президентства", - пишет издание.