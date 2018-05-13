Трамп поблагодарил власти КНДР за решение закрыть ядерный полигон

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в субботу поблагодарил власти КНДР и приветствовал их решение закрыть ядерный полигон Пхунгери.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующую запись американский лидер опубликовал в своем Twitter.

"Северная Корея объявила о том, что ликвидирует ядерный полигон в этом месяце в преддверии большого саммита [Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который пройдет] 12 июня. Спасибо, очень умный и благородный жест!" - написал он.