Трамп поблагодарил Путина за оценку темпов роста экономики в США

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за высказывания на ежегодной пресс-конференции о темпах роста американской экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома по итогам беседы лидеров двух стран.

"Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции", - заявили в Белом доме.