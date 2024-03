Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

После подсчета 38% голосов Трамп получает поддержку 84,4% избирателей, пишет издание. Его конкурентка - экс-постпред США при ООН Никки Хейли - 14,6%.

Победу Трампа прогнозируют ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, The New York Times, телекомпании ABC, CNN и NBC.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.