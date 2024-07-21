Трамп: Победить Харрис будет намного легче, чем Байдена

Победить Камалу Харрис на президентских выборах в США будет намного легче, чем Байдена.

Победить Камалу Харрис на президентских выборах в США будет намного легче, чем Байдена.

Как сообщает Report, об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп телеканалу CNN.

Он также прокомментировал выход американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки, назвав его худшим президентом.

Помимо этого, Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что Байден смог победить лишь благодаря "лжи, фальшивым новостям и тому, что не выбирался из своего укрытия".

"Байден не был достоин того, чтобы баллотироваться на пост президента <...>. Посмотрите, что он сделал с нашей страной <...>, мы сильно пострадали из-за его президентства", - написал политик.

Он также добавил, что все в окружении Байдена, в том числе его врач и СМИ, знали, что он не в состоянии быть президентом.