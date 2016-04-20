Трамп и Клинтон выигрывают праймериз в Нью-Йорке

Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон выигрывают праймериз в штате Нью-Йорк у Республиканской и Демократической партий соответственно, свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов.

Как передает Report, у республиканцев после подсчета 31% голосов Трамп набирает 62%, губернатор Огайо Джон Кейсик 24%, сенатор от Техаса Тед Круз 14%.

Трам получит либо большинство, либо всех 95 делегатов от штата.

У демократов после подсчета 49% голосов Клинтон набирает 60%, ее единственный соперник сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 40%. Телеканалы на основе экзит-поллов предсказывали жесткую борьбу, однако пока что Клинтон уверенно лидирует и, согласно подсчетам основных телеканалов, уже не упустит победу. Клинтон получит большинство из 247 делегатских голосов, которые разыгрывают демократы в Нью-Йорке.

Трамп и Клинтон укрепили свои шансы фаворитов своих партий. При этом ни Трамп, ни Клинтон еще не обеспечили себе голоса большинства делегатов, что гарантировало бы автоматическое выдвижение в президенты.