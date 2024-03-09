О нас

Трамп победил на кокусах республиканцев на Американском Самоа

Трамп победил на кокусах республиканцев на Американском Самоа Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.
Другие страны
9 марта 2024 г. 18:40
Трамп победил на кокусах республиканцев на Американском Самоа

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.

Как передает Report, такое мнение выражается в редакционной статье газеты The New York Times, которая была опубликована в среду по итогам первичных выборов (праймериз) и собраний партийных активистов (кокусов) республиканцев, которые в так называемый супервторник прошли в 15 американских штатах.

"Благодаря победам, которые Дональд Трамп одержал во вторник, он приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Партия превратилась в орудие для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз. Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой партия призвана служить", - следует из статьи.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
3 марта 2024 г. 12:44
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49
Сегодня Международный женский день - 8 Марта
Сегодня Международный женский день - 8 Марта
8 марта 2024 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi