Трамп победил на кокусах республиканцев на Американском Самоа

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.

Выдвижение бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом в президенты США от Республиканской партии - это трагедия для всей страны.

Как передает Report, такое мнение выражается в редакционной статье газеты The New York Times, которая была опубликована в среду по итогам первичных выборов (праймериз) и собраний партийных активистов (кокусов) республиканцев, которые в так называемый супервторник прошли в 15 американских штатах.

"Благодаря победам, которые Дональд Трамп одержал во вторник, он приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Партия превратилась в орудие для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз. Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой партия призвана служить", - следует из статьи.