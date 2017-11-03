 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп: По лотерее Green Card приезжают "не самые лучшие люди"

    Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп полагает, что по программе розыгрыша виз, дающих право на получение грин-карты — статуса постоянного жителя США — в страну приезжают «не самые лучшие люди».

    Как передает Report, об этом заявил Трамп в интервью Fox News.

    «Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее. <…> Вы знаете, страны не отдают своих лучших, избранных», — заявил Трамп.

    Ранее Трамп сообщил о необходимости избавиться от «цепной миграции», при которой приезжие приводят в страну «целую семью, которая может являться чистым злом».

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi