Трамп планирует встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время запланированной на июль поездки американского лидера в Европу.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg, которое ссылается на неназванного представителя властей США.

По его данным, Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".