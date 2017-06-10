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    Трамп планирует встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу

    Президент США намерен встретиться с российским лидером через несколько недель во время поездки в Европу

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время запланированной на июль поездки американского лидера в Европу.

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило в пятницу агентство Bloomberg, которое ссылается на неназванного представителя властей США.

    По его данным, Трамп намерен встретиться с Путиным "через несколько недель во время поездки в Европу, где американский лидер планирует посетить саммит "Инициативы трех морей" в Польше, а также саммит G20 в Германии".

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