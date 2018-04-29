Трамп планирует встретиться с лидером КНДР в течение трех-четырех недель

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова в течение ближайших трех-четырех недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в субботу, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

"Я думаю, у нас состоится встреча в течение трех-четырех недель. Это должна быть очень важная встреча [будет обсуждаться] денуклеаризация Корейского полуострова, Северной Кореи. Посмотрим, как она пойдет", - сказал он.