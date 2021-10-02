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Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд

Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта.
Другие страны
2 октября 2021 г. 14:14
Трамп планирует вернуть свою учетную запись в Twitter через суд

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида с просьбой принудить социальную сеть Twitter временно восстановить его страницу, пока он судится за полное возвращение аккаунта.

Каки передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Бывший президент Дональд Трамп отправил запрос федеральному судье с просьбой обязать Twitter временно восстановить его аккаунт", - пишет Bloomberg.

Запрос Трампа о предварительном судебном запрете в отношении Twitter был подан в пятницу поздно вечером в суд штата Флорида. Трамп отметил, что Twitter закрыл его аккаунт под давлением его политических соперников в конгрессе.

Как сообщает агентство, Twitter не стал комментировать заявление Трампа.

Трамп также добавил, что, когда он занимал пост президента США, Twitter безосновательно подвергал цензуре его аккаунт, помечая его посты как "информацию, вводящую в заблуждение" или указывая, что они якобы нарушают правила компании.

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Версия на азербайджанском языке Tramp məhkəmə vasitəsilə tvitter səhifəsini bərpa etməyi planlaşdırır
Версия на английском языке Trump eyes getting his Twitter account back in court

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