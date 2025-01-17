О нас

Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США

Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов.
Другие страны
17 января 2025 г. 14:32
Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалюте для формирования государственной политики развития этой сферы. Источники агентства сообщают, что на текущем этапе обсуждается включение в указ директивы для всех правительственных учреждений о пересмотре политики в отношении цифровых активов. Кроме того, в перспективе возможна приостановка судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, таких как иск против криптобиржи Binance.

Дополнительно рассматривается возможность формирования национального запаса криптовалюты, пишет агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp kriptovalyutanı ABŞ-nin milli prioritetinə çevirmək niyyətindədir
Версия на английском языке Donald Trump plans on designating cryptocurrency as a national priority

Другие новости из категории

Пакистан начал расследование по скандальной рекламе о возобновлении полетов PIA в Париж
Пакистан начал расследование по скандальной рекламе о возобновлении полетов PIA в Париж
17 января 2025 г. 17:28
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
17 января 2025 г. 17:18
Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС
Макрон: Ожидаем освобождения двух граждан Франции, удерживаемых ХАМАС
17 января 2025 г. 16:58
Виктор Орбан: Брюссель находится в кармане у Сороса
Виктор Орбан: Брюссель находится в кармане у Сороса
17 января 2025 г. 16:17
Орбан: Войны в Украине не произошло бы, останься Трамп президентом США
Орбан: Войны в Украине не произошло бы, останься Трамп президентом США
17 января 2025 г. 16:12
СМИ: Трамп пригласил на инаугурацию иностранных лидеров в нарушение традиции
СМИ: Трамп пригласил на инаугурацию иностранных лидеров в нарушение традиции
17 января 2025 г. 15:58
Еврокомиссар обсудила с новыми властями Сирии создание инклюзивного правительства
Еврокомиссар обсудила с новыми властями Сирии создание инклюзивного правительства
17 января 2025 г. 15:48
Офис Нетаньяху: Первых заложников из Газы могут освободить 19 января
Офис Нетаньяху: Первых заложников из Газы могут освободить 19 января
17 января 2025 г. 14:01
В Британии выписали крупный штраф за нарушение санкций в отношении России
В Британии выписали крупный штраф за нарушение санкций в отношении России
17 января 2025 г. 13:42
Макрон в Бейруте обсудит политические реформы в Ливане
Макрон в Бейруте обсудит политические реформы в Ливане
17 января 2025 г. 13:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi