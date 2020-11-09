Трамп планирует проводить митинги, чтобы оспорить результаты выборов

Штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в нескольких штатах

Президент США Дональд Трамп планирует провести несколько митингов в попытке продлить борьбу за пересчет голосов в ряде штатов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, штаб Трампа готов объявить о создании команд для пересчета голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания.

Трамп на митингах планирует продемонстрировать свидетельства о смерти тех избирателей, которые якобы проголосовали, но на самом деле к моменту голосования уже скончались.

По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.