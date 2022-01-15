Трамп планирует провести митинг в Техасе

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19.00 по Центральноамериканскому времени", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Ближайший митинг экс-президент проведет в уже в субботу, мероприятие пройдет в штате Аризона. Трамп заявил, что видит этот митинг как альтернативу пресс-конференции, которую он планировал на годовщину штурма Капитолия, но за несколько дней до проведения отменил.

Трамп продолжает критиковать нынешнюю администрацию, а новый президент США Джо Байден в ответ корит его за заявления о фальсификации прошедших выборов. В ходе своих митингов Трамп высказывается о внутриполитической ситуации, обвиняет новое руководство в отсутствии успехов в борьбе с пандемией, экономических проблемах и заявляет о провалах внешней политики, в частности на российском и китайском направлениях.