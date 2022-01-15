О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп планирует провести митинг в Техасе

Трамп планирует провести митинг в Техасе Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас.
Другие страны
15 января 2022 г. 12:43
Трамп планирует провести митинг в Техасе
Дональд Трамп

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп проведет 29 января митинг для своих сторонников в американском штате Техас.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19.00 по Центральноамериканскому времени", - говорится в сообщении его пресс-службы.

Ближайший митинг экс-президент проведет в уже в субботу, мероприятие пройдет в штате Аризона. Трамп заявил, что видит этот митинг как альтернативу пресс-конференции, которую он планировал на годовщину штурма Капитолия, но за несколько дней до проведения отменил.

Трамп продолжает критиковать нынешнюю администрацию, а новый президент США Джо Байден в ответ корит его за заявления о фальсификации прошедших выборов. В ходе своих митингов Трамп высказывается о внутриполитической ситуации, обвиняет новое руководство в отсутствии успехов в борьбе с пандемией, экономических проблемах и заявляет о провалах внешней политики, в частности на российском и китайском направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp Texas və Arizonada mitinq keçirməyi planlaşdırır

Самое читаемое

МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi