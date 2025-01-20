Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность.
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"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, их число будет близко к сотне", - приводит пул слова избранного американского лидера.
Трамп добавил, что документы будут направлены на то, чтобы "отменить множество вещей, которые сделал [уходящий президент США Джо] Байден".
Ранее старший экономический советник в избирательном штабе Трампа Стивен Мур, сообщил, что новый глава государства в свой первый день на этом посту может подписать от 50 до 100 указов, в последующие недели ожидается еще больше.