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Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации

Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность.
Другие страны
20 января 2025 г. 08:12
Трамп планирует подписать почти 100 указов сразу после инаугурации
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналисты, входящие в пул республиканца.

"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, их число будет близко к сотне", - приводит пул слова избранного американского лидера.

Трамп добавил, что документы будут направлены на то, чтобы "отменить множество вещей, которые сделал [уходящий президент США Джо] Байден".

Ранее старший экономический советник в избирательном штабе Трампа Стивен Мур, сообщил, что новый глава государства в свой первый день на этом посту может подписать от 50 до 100 указов, в последующие недели ожидается еще больше.

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