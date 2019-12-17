Трамп: Первая часть торговой сделки США и КНР будет окончательно готова через пару недель

Первый этап договоренности США и Китая об урегулировании торговых споров будет окончательно согласован "в течение пары недель".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"В действительности самым крупным оставшимся моментом является перевод. Сделка готова. Однако перевод чрезвычайно важен", - заявил американский лидер, комментируя достижение Пекином и Вашингтоном соглашения о решении ряда острейших торговых споров.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее подтвердил, что в рамках достигнутых договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от повышения таможенных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее.