Трамп перенесет крайний срок для заключения торговых соглашений

Президент США Дональд Трамп подпишет 7 июля указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

Президент США Дональд Трамп подпишет 7 июля указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, который переносит крайний срок с 9 июля на 1 августа", - сказала она.

Ливитт добавила, что помимо Республики Корея и Японии, в отношении которых американские власти вводят с 1 августа таможенные пошлины в размере 25%, еще около 12 государствам будут направлены уведомления от Трампа о введении дополнительных тарифов.

Также стало известно, что США с 1 августа введут 25%-ную пошлину на товары из Малайзии и 40%-ый тариф на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы.