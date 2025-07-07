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Трамп перенесет крайний срок для заключения торговых соглашений

Трамп перенесет крайний срок для заключения торговых соглашений Президент США Дональд Трамп подпишет 7 июля указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.
Другие страны
7 июля 2025 г. 22:25
Трамп перенесет крайний срок для заключения торговых соглашений

Президент США Дональд Трамп подпишет 7 июля указ о переносе крайнего срока по заключению торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, который переносит крайний срок с 9 июля на 1 августа", - сказала она.

Ливитт добавила, что помимо Республики Корея и Японии, в отношении которых американские власти вводят с 1 августа таможенные пошлины в размере 25%, еще около 12 государствам будут направлены уведомления от Трампа о введении дополнительных тарифов.

Также стало известно, что США с 1 августа введут 25%-ную пошлину на товары из Малайзии и 40%-ый тариф на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы.

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