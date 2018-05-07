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    Трамп передумал ехать на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп не поедет на церемонию открытия посольства США в Иерусалиме. 

    Как сообщает Report, американскую делегацию в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан.

    Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Белого дома.

    "Президент Дональд Трамп сегодня объявил об отправке президентской делегации в Израиль для участия в открытии посольства Соединенных Штатов 14 мая 2018 года в Иерусалиме. Делегацию возглавит заместитель госсекретаря Джон Салливан", - говорится в документе.

    Ранее глава государства не исключал, что может сам посетить церемонию открытия американского диппредставительства.

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