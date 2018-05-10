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    Трамп передал устное послание Ким Чен Ыну

    Центральное телевидение КНДР: У президента США есть новое предложение© REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/  президент США Дональд Трамп через госсекретаря Майкла Помпео передал устное послание Ким Чен Ыну и объявил о новом предложении. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Центральное телевидение КНДР.

    "Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение и он проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита", — приводит агентство слова ТВ КНДР.

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