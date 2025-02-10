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Трамп: Палестинцы не захотят вернуться в Газу после ее восстановления

Трамп: Палестинцы не захотят вернуться в Газу после ее восстановления Президент США Дональд Трамп считает, что палестинцы не захотят вернуться в сектор Газа после реализации его плана по восстановлению анклава.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 20:15
Трамп: Палестинцы не захотят вернуться в Газу после ее восстановления

Президент США Дональд Трамп считает, что палестинцы не захотят вернуться в сектор Газа после реализации его плана по восстановлению анклава.

Как передает Report, такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

"Они не станут возвращаться, потому что жилье у них будет гораздо лучше", - сказал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что построит "прекрасные места, где смогут жить 1,9 млн человек": "Подумайте об этом как о проекте недвижимости будущего".

Президент США также выразил уверенность, что ему удастся достичь договоренностей с Иорданией и Египтом по реализации своего плана, потому что Вашингтон "дает им миллиарды долларов в год".

Ранее американский лидер заявил, что США "должны завладеть Газой" и сделать так, чтобы радикальное движение ХАМАС туда не вернулось. Трамп сравнил анклав с местом сноса и указал, что его жителям будет возвращаться "уже некуда".

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