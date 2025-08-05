Трамп: Падение цен на нефть заставит РФ прекратить боевые действия в Украине

Снижение мировых цен на нефть еще на $10 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия в Украине.

Снижение мировых цен на нефть еще на $10 за баррель может вынудить Россию прекратить боевые действия в Украине.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNBC News сообщил президент США Дональд Трамп.

"Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него (президента России Владимира Путина - ред.) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии", - сказал он.

Он заявил, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок российской нефти.

"Мы остановились на 25%. Но думаю, что очень существенно повышу их в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть", - отметил он.

Отметим, что сегодняшние торги открылись незначительным снижением цен на нефть, но днем они упали более чем на 1%. Стоимость барреля нефти марки Brent составила $67,96, а WTI - $65,41 за баррель.