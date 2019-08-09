​Трамп ожидает проведения новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что получил очень хорошее послание от лидера КНДР Ким Чен Ына и ожидает новой встречи с ним.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, Трамп сказал следующее:

"Я получил вчера очень хорошее послание от Ким Чен Ына, очень позитивное письмо. Полагаю, у нас будет новая встреча. Ким Чен Ын написал три замечательных страницы... очень хорошее письмо".

"Это очень личное письмо, - отметил президент США. - Ким Чен Ын совсем не рад запускам ракет, это были небольшие испытания, об этом он написал, как и о том, что видит у Северной Кореи большое будущее". По словам американского лидера, письмо было доставлено напрямую из Пхеньяна в его кабинет.