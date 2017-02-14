Спайсер: Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В США ждут, что Россия возвратит Крым Украине и примет меры для деэскалации на Донбассе.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга, который транслировался на сайте Белого дома, сказал пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Дональд Трамп ясно дал понять, что ожидает от российского правительства шагов по прекращению насилия в Украине и возвращения Крыма. В то же время президент хочет жить в дружбе с Россией", – сказал Спайсер.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что в случае избрания рассмотрит вопрос о признании аннексии Крыма.

Республиканца критиковали за симпатию к российскому президенту Владимиру Путину. Он неоднократно отзывался о нем в позитивном ключе и допускал, что в дальнейшем между США и РФ могут сложиться хорошие отношения.

Однако после избрания Трампа президентом в Белом доме заявляли, что антироссийские санкции не будут сняты до возвращения Крыма Украине.