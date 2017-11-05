Трамп отправится в турне по странам Азии

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в отправляется в длительное турне по странам Азии, на полях саммита АТЭС во Вьетнаме американский лидер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

Трамп в воскресенье прибудет в Японию, 6-7 ноября - в Южную Корею, в среду - в Китай, 10 ноября президент США отправится во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне президент США 12-14 ноября на Филиппинах.

В рамках поездки американского лидера также может состояться вторая встреча с Путиным. По крайней мере, как Москва, так и Вашингтон допускали эту возможность. Сам Трамп ранее заявил, что, вероятно, встретится с Путиным во Вьетнаме на полях саммита АТЭС.

Эксперты ожидают, что темами возможной встречи двух лидеров будут Сирия, Украина и Северная Корея.