Трамп отправился на выходные во Флориду

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго. Спайсер назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

По его словам, Трамп на выходных проведет ряд встреч и телефонных переговоров, а также будет "планировать еще одну большую неделю на благо американского народа".

В понедельник Трамп встретится с руководством и военнослужащими Центрального командования ВС США во Флориде, а вечером в понедельник вернется в Вашингтон.