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    Трамп отправился на выходные во Флориду

    Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп впервые за две недели после инаугурации покинул Вашингтон более чем на несколько часов, отправившись на выходные во Флориду.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

    Президент намерен провести выходные в принадлежащем ему дворце Мар-а-Лаго. Спайсер назвал имение Трампа "зимним Белым домом".

    По его словам, Трамп на выходных проведет ряд встреч и телефонных переговоров, а также будет "планировать еще одну большую неделю на благо американского народа".

    В понедельник Трамп встретится с руководством и военнослужащими Центрального командования ВС США во Флориде, а вечером в понедельник вернется в Вашингтон.

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