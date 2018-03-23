Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об президент сообщил на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить о том, что с 9 апреля 2018 года посол Джон Болтон будет моим новым помощником по национальной безопасности", - сказал Трамп.