Трамп: Отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны"

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны".

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?", - написал Трамп.