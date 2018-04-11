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    Трамп: Отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны"

    Может прекратить гонку вооружений?© REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Отношения России и США сейчас даже хуже, чем во времена "холодной войны".

    Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, даже чем во времена холодной войны. Оснований для этого нет. Россия нуждается в нашей помощи со своей экономикой, это было бы очень просто сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Может прекратить гонку вооружений?", - написал Трамп.

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