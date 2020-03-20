​Трамп отменит встречу лидеров G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Давиде из-за коронавируса, он пообщается с ними по видеосвязи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

По его данным, об этом решении уже проинформированы все члены клуба. Общение лидеров "семерки" по видеосвязи также состоится в апреле и мае, сообщает агентство.

Ранее Белый дом предлагал в качестве места для саммита G7, который должен был пройти 10-12 июня в США, Trump National Doral Resort в Майами. Однако несколько влиятельных конгрессменов представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.

Позже администрация отказалась от этой идеи и начала искать новое место.