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    Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

    © REUTERS/ Kevin Lamarque

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп  направил  письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Как сообщает Report cо ссылкой на Hurriyet, в письме Трамп отказался от встречи в Сингапуре 12 июня.

    Свой отказ Трамп объяснил "враждебным высказыванием" Пхеньяна. А также написал, что Ким Чен Ын "упустил возможность" установить крепкий мир.

    "К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - сказано в письме.

    Сегодня ранее в КНДР ликвидировали полигон, на котором проводились ядерные испытания.

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