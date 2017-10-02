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    Трамп отменил визит в Пуэрто-Рико в связи со стрельбой в Лас-Вегасе

    Президент США выразил соболезнования семьям погибших в Лас-Вегасе© REUTERS/ Carlo Allegri

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отменил визит в Пуэрто-Рико в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, сообщает Report со ссылкой на Guardian.

    Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы у казино в Лас-Вегасе.

    "Мои самые искренние соболезнования семьям жертв в ходе чудовищной перестрелки в Лас-Вегасе", - написал глава американского президента в Twitter.

    Отметим, что число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 50 человек, более 200 ранены. Главный подозреваемый - 64-летний Стивен Паддок был ликвидирован полицейскими силами города.

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