​Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила газета The New York Times, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Карлсон в один из последних дней в беседе с главой государства выразил мнение о том, что акция возмездия за сбитый иранцами американский беспилотник была бы полным сумасшествием. Телеведущий убеждал Трампа в том, что "ястребы" в администрации США, настаивая на применении силы против Тегерана, действуют не в интересах самого президента. Если Вашингтон развяжет военные действия с Ираном, то Трамп распрощается со всякой надеждой на переизбрание на высший государственный пост на выборах 2020 года, приводит доводы Карлсона газета.

Газета обращает внимание на то, что телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США. Неизвестно, чье мнение конкретно убедило Трампа отменить удар буквально в последний момент. Как напоминает газета, нынешний американский лидер изредка, но отказывается от тактики нахрапа и отступает, когда осознает, что ситуация оказалась у опасной черты.