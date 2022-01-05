Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины штурма Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была пройти в годовщину штурма Капитолия его сторонниками.

Бывший президент США Дональд Трамп отменил пресс-конференцию, которая должна была пройти в годовщину штурма Капитолия его сторонниками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее заявление республиканца распространила во вторник его пресс-служба.

Трамп обвинил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий события 6 января 2021 года, а также СМИ в "предвзятости и непорядочности". "Я отменяю пресс-конференцию, которая должна была пройти 6 января в Мар-а-Лаго, штат Флорида (резиденция Трампа)", - указал экс-президент. Он пояснил, что намерен затронуть связанные с годовщиной штурма Капитолия вопросы на митинге перед своими сторонниками в штате Аризона 15 января.

Республиканец в очередной раз обрушился с критикой на своих политических оппонентов из Демократической партии, имеющей сейчас большинство в обеих палатах Конгресса США. При этом он подчеркнул, что выступление его сторонников в столице 6 января прошлого года было вызвано якобы сфальсифицированными итогами президентских выборов 3 ноября 2020 года, победу на которых одержал демократ, нынешний американский лидер Джо Байден.