Трамп отменил поездку в зону, пострадавшую от урагана "Дориан"

Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в районы штата Северной Каролины, пострадавшие на прошлой неделе от урагана "Дориан".

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, Трамп не сможет объехать пострадавшие районы на автомобильном кортеже или на вертолете, как это планировалось изначально. Представитель Белого дома не назвал причину изменения планов Трампа. В пострадавшем от урагана городе Хейвлок, который Трамп планировал посетить вместе с губернатором штата Роем Купером, в настоящее время идут ливни с грозами.

Сам Трамп позднее заявил журналистам, что погода была нелетная.

"Мы хотели полететь на остров Эмералд в Северной Каролине, на который (ураган) обрушился очень жестко... Думаю, что полетные условия были очень опасными. Я сказал: "Давайте все равно полетим", но они сказали: "Сэр, лучше не будем", - пояснил Трамп.