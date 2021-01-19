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Трамп отменил ограничения на въезд в США для ряда стран

Трамп отменил ограничения на въезд в США для ряда стран Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил ограничения на въезд в США по коронавирусу для ряда стран
Другие страны
19 января 2021 г. 05:01
Трамп отменил ограничения на въезд в США для ряда стран
Дональд Трамп

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил ограничения на въезд в США по коронавирусу для ряда стран.

Как передает Report, согласно документу, запрет на въезд отменяется для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. При этом ограничения продолжают действовать в отношении Китая и Ирана.

В указе говорится, что данный шаг предпринят по согласованию с министерством здравоохранения и с учетом распоряжения от 12 января, которое требует от въезжающих в США негативного теста на COVID-19.

Ограничения на въезд в США из большинства стран Европы были введены в марте 2020 года, Бразилия была добавлена в этот список в мае.

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Версия на азербайджанском языке Tramp bəzi ölkələrin vətəndaşlarının ABŞ-a giriş məhdudiyyətlərini ləğv etdi

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