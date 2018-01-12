Трамп отменил намеченный на февраль визит в Британию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп отменил свой первый визит в Великобританию, который должен состояться в феврале.
Как передает Report, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
По данным газеты, американский лидер мог перенести поездку по случаю открытия американского посольства из-за «недовольства организацией встречи и её статусом».
При этом издание не уточняет новой даты визита.
Ранее СМИ сообщали, что рабочий визит Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 26—27 февраля.
News DepartmentАвтор новости
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