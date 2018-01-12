 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп отменил намеченный на февраль визит в Британию

    Рабочий визит был запланирован на 26—27 февраля

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп отменил свой первый визит в Великобританию, который должен состояться в феврале.

    Как передает Report, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

    По данным газеты, американский лидер мог перенести поездку по случаю открытия американского посольства из-за «недовольства организацией встречи и её статусом».

    При этом издание не уточняет новой даты визита.

    Ранее СМИ сообщали, что рабочий визит Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 26—27 февраля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi