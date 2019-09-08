Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану из-за теракта в Кабуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США написал в Twitter.

"Без ведома практически всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались тайно встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отменил мирные переговоры", - написал американский лидер в Twitter.