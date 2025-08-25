Трамп отменил безналичный залог и ужесточил наказание за осквернение флага

О нас

25 августа 2025 г. 19:33
Президент Дональд Трамп в понедельник подписал несколько указов, один из которых отменяет безналичную выплату залога.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, документы были подписаны в Овальном кабинете в присутствии журналистов.

При безналичном залоге подозреваемому не нужно платить наличными, чтобы выйти из-под стражи до суда.

Вторым указом глава Белого дома обязал генерального прокурора США привлекать к ответственности тех, кто оскверняет американский флаг, в том числе путем его сжигания.

Этот же указ предписывает запрещать и прекращать выдачу виз, видов на жительство и процедуры натурализации лицам, оскверняющим флаг.

Другим указом американский лидер поручил министру обороны Питу Хегсету создать в Национальной гвардии специализированные подразделения, которые будут "специально подготовлены и оснащены для решения проблем общественного порядка".

