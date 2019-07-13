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Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана в США

Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана в США
​Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории Соединенных Штатов
© Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории Соединенных Штатов, передает Report со ссылкой на Reuters.

В подписанном американским лидером меморандуме отмечается, что президент не согласился с Министерством торговли США, которое ранее по итогам расследования пришло к выводу, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Д.Трамп считает, что выводы Минторга "вызывают значительную обеспокоенность".

В связи с этим президент потребовал провести "более полный анализ относящихся к национальной безопасности аспектов применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива" в США. Данный анализ, который займет 90 дней, поручен сразу нескольким профильным американским федеральным ведомствам.

Доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляла, согласно данным 2017 года, лишь 7%. Остальная его часть до сих пор поставляется из-за рубежа. 

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