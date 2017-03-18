Трамп отказался пожать руку Меркель - ВИДЕО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не стал повторно пожимать руку канцлеру Германии Ангеле Меркель во время фотосессии в Белом доме.

Как передает Report, после переговоров лидеры двух стран позировали фотографам в Овальном кабинете.

Журналисты попросили их пожать друг другу руки, однако американский президент проигнорировал просьбу. Меркель наклонилась к своему коллеге и спросила, пожмет ли он ей руку, но Трамп никак не отреагировал на ее предложение.

Лидеры двух стран обменялись рукопожатием перед началом переговоров, когда президент США встречал канцлера Германии перед Белым домом.

Ряд СМИ не исключают, что Трамп в общем шуме не расслышал предложения Меркель. Другие пишут, что он "не захотел" пожимать руку канцлеру Германии.