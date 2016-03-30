Трамп отказался поддержать своих соперников в случае проигрыша на праймериз

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Участник президентской гонки в США миллиардер Дональд Трамп отказался от обещания поддержать кандидатуру любого из участников праймериз республиканцев в случае проигрыша, cообщает Report со ссылкой на американские СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он выполнить обещание, которое дал в прошлом году, Трамп ответил: "Нет, уже нет".

Перед началом гонки все кандидаты-республиканцы пообещали поддержать того, кто станет победителем предварительных выборов (праймериз).

В данный момент Трамп уверенно лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии.