Трамп отказался от планов сокращения помощи зарубежным государствам

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отказался от планов сократить программы помощи зарубежным государствам. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источник в администрации.

Как передает Report, по предварительным данным, поводом отказаться от планов сократить иностранную помощь стала позиция Конгресса. Именно там не согласились урезать финансирование.

Как сообщает Reuters, Агентство США по международному развитию рассматривало сокращение помощи на сумму в $3,5 млрд.