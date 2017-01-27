Трамп отказался использовать защищенный телефон

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп не стал отказываться от личного смартфона и продолжает использовать собственный Samsung Galaxy, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

После инаугурации Трампу рекомендовали сменить свой Android-смартфон на защищенное устройство, которое было утверждено Секретной службой. Однако он продолжает использовать свой "старый, незащищенный Android-смартфон".

Предшественник Трампа Барак Обама во время президентского срока использовал модифицированный BlackBerry, в котором большинство функций было заблокировано.