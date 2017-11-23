Трамп отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан"

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что "давно" распорядился о помощи аргентинским властям в спасательной операции по поиску пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".

Как передает Report, об этом написал Трамп в Twitter.

"Я давно отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки. 45 человек на борту, а времени уже не остаётся", — написал Трамп.

17 ноября стало известно, что подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины пропала у берегов страны.