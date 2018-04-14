Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ США вместе с Францией и Великобританией начали операцию против Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - отметил он.

Трамп добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и Ираном, но допускают, что этого может не произойти. Он подчеркнул при этом, что США ни при каких условиях не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии.